Yemen'de Güney Hareketi Siyasi Geçiş Konseyi Başkan Yardımcısı Hani bin Berik, sosyal medya sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, destekçilerine Aden'de meşru hükümetin bulunduğu Maaşik Sarayı'nı ele geçirmeleri çağrısı yaptı.

Hükümeti "teröristlik" ile suçlayan Hani bin Berik, Güney Hareketi mensuplarını halkın yanında durmaya çağırdı.

بيان المجلس الانتقالي الجنوبي pic.twitter.com/bYqJ0YpEgO — هاني بن بريك (@HaniBinbrek) August 7, 2019

Maaşik Sarayı çevresinde çatışmalar

Yerel medyada yer alan haberlere göre, meşru hükümete bağlı güçler ile BAE destekli Hizam Emni güçleri arasında çatışmalar var.

Ölü ve yaralıların olduğu belirtiliyor.

Daha önce de tehdit etmişlerdi

Güney Hareketi Siyasi Geçiş Konseyi Başkan Yardımcısı Hani bin Berik daha önce yaptığı yazılı açıklamada, meşru hükümete bağlı güçleri, Aden'i kaosa sürüklemeye çalışmakla suçlamıştı.

Hükümete bağlı güçlerin 1 Ağustos'ta Aden'de bir askeri karargah ile emniyet merkezine düzenlenen saldırıların ardından kenti kaosa sürüklemek için şehirde konuşlandığını ileri süren Bin Berik, "Hükümetin Aden'de kalması tehlikelidir. Güney halkı bunu kabul etmeyecektir. Halkın hükümet güçlerinin Aden'den çıkarılmasını istemesi durumunda suçlanmaması gerekir" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: TRT Haber, Arabi21