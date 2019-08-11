Hayatını kaybedenlerden 2’si çocuk. Çocuklar, olay yerine gelen ekipler tarafından bulunduğu yerden alınarak cenaze aracına konuldu.

Yerel medya yağışların dün sabah itibari ile şiddetlendiğini; birçok ev ve işyerini su bastığını; ekiplerin tahliye çalışmalarına devam ettiğini duyurdu.

Kaynak: AA