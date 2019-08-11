Dünya
Pakistan’da 6 kişi selde elektrik akımına kapılıp öldü
11 Ağustos 2019 Pazar 12:13 - Son Güncelleme 11 Ağustos 2019 Pazar 12:15
Pakistan’da sel sularının elektrik direklerini devirmesi sonrası 6 kişi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.
Hayatını kaybedenlerden 2’si çocuk. Çocuklar, olay yerine gelen ekipler tarafından bulunduğu yerden alınarak cenaze aracına konuldu.
Yerel medya yağışların dün sabah itibari ile şiddetlendiğini; birçok ev ve işyerini su bastığını; ekiplerin tahliye çalışmalarına devam ettiğini duyurdu.
Kaynak: AA
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