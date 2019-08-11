Bayram namazının ardından kurban kesim noktaları hareketlendi. İstanbul'da yaklaşık 600 kesim noktasında hizmet verildi. Monoray sistemlerin bulunduğu noktalar, hız ve hijyen açısından daha çok tercih edildi.
Kesimhanelerde bekleme süresinin azaltılması için elektrikli testere kullanılıyor. Kurban etleri 6 parçaya ayrılıyor. Hak sahiplerine dağıtılıyor.
Kesim için önce sıraya girildi. Kurbanlıklar veteriner kontrolünden geçirildikten sonra vekalet alındı. Küçükbaşlar 10, büyükbaşlar 15-20 dakikada sahiplerine teslim edildi.
Monoray sistemde küçükbaş hayvanın kesimi için 100, Büyükbaş içinse 600 lira ödendi.
Ankara'da da kurban kesim noktalarında yoğunluk vardı.
Bayramın birinci günü itibarıyla kurban satış noktalarında kıran kırana pazarlıklar da devam etti.
Türkiye genelinde belediyelerce belirlenen alanlarda kurban kesimleri bayramın ikinci günü de devam edecek.
Kaynak: TRT Haber