Balıkesir Erdek’te konuşlu mayın filo komutanlığına bağlı gemiler, olası savaş durumlarında denizlerdeki mayın tehlikelerini bertaraf etmek için sürekli hazır.

Türk Deniz Kuvvetleri'nin mayın avcılarının üstlendikleri görev çok kritik. Erdek'te konuşlu mayın filo toplam 11 gemiden oluşuyor. Bu gemilerden envanterin son üyesi TCG Akçay, dünyada alanındaki en iyi gemilerden biri.

Mevcut en gelişmiş teknolojilere sahip

Gemilerin inşası sırasında manyetik sensörlü mayınlar tarafından tespit edilmeyi zorlaştırması bakımından non-manyetik çelik kullanıldığını belirten TCG Akçay Komutanı Binbaşı Selim Bahçekapılı, sahip oldukları sonar sisteminin değiştirilebilir derinlikli sonar özelliğine sahip olduğunu söyledi.

Bu noktada geminin savaş harekat merkezine büyük iş düşüyor. Geminin tüm teknolojik donanımlarından gelen veriler komuta kontrol merkezinde işleniyor.

Geminin sahip olduğu hareketli sonar sistemi sayesinde tespit edilen mayınların kesin teşhisi ve imhası için ana unsur PAP olarak adlandırılan insansız deniz aracı.

İnsan unsuru da devreye giriyor

Tüm teknolojik imkânlara rağmen mayın imhasında gerektiğinde insan unsuru da devreye giriyor. Özel ekipmanlarla donatılmış, patlayıcı eğitimine sahip mayın harbi dalgıçları 55 metre derinliğe kadar dalış gerçekleştirip mayınların imhasını gerçekleştirebiliyor.

TCG Akçay ve filonun geri kalanının bu özverili çalışmaları sayesinde donanmanın diğer unsurları her gün mavi vatanda güvenle seyredebiliyor.

Haber: Doğancan Aksoy

Kamera: Aykut Olgun