Kurban kesmek istediler, kendilerini acil serviste buldular. Kimi kolunu tutarak gitti kimi tekerlekli sandalyeyle. Her Kurban Bayramı'nda olduğu gibi bu bayramda da acemi kasap vakaları yaşandı.

Gaziantep

Gaziantep'te bayram namazının ardından başlayan kurban kesim işlemleri sırasında 87 kişi kendini yaraladı. Acemi kasaplar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere sevk edildi. Acil servislerde tedavileri ayakta yapılan yaralılar, taburcu edildi.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da da bayram namazının ardından kurban kesmeye çalışan bazı vatandaşlar yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri veya özel araçlarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Balıklıgöl Devlet Hastanesi, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

Yaralanan 132 kişi ayakta yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Malatya

Malatya'da kurban kesmeye çalışırken yaralanan vatandaşlar, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Turgut Özal Tıp Merkezi ve diğer sağlık kuruluşlarına başvurdu.

Hastanelere ambulans ve özel araçlarla gelen yaralı vatandaşların çoğu ayakta tedavi edildi.

Kurban Bayramı'nın ilk saatlerinden itibaren yaklaşık 40 kişinin yaralanmadan dolayı hastanelere başvurduğu öğrenildi.

Kilis

Kilis'te de bayram namazının ardından başlayan kurban kesim işlemleri sırasında 37 kişi kendini yaraladı. Yaralananlar Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Acil servislerde tedavileri ayakta yapılan yaralılar, taburcu edildi.

Adıyaman

Adıyaman'da da kurban kesimi sırasında yaralanan 20 kişi hastanelik oldu.

Kurban ibadetini yerine getiren vatandaşlardan bazıları, kesim sırasında hayvanların darbesi ya da kesici aletlerle kendilerini yaralandı.

112 Acil Servis ekipleri ve özel araçlarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan 20 yaralı, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta da kurban ibadetini yerine getirmeye çalışan 17 acemi kasaphastanelik oldu.

Bayram namazının ardından, bazı vatandaşlar kurbanını kesmek isterken ya da hayvanın derisini yüzerken kendini yaraladı. Hafif yaralı vatandaşlar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Samsun

Samsun'da bayram namazının ardından belediyelerin gösterdiği kesim yerlerine giden vatandaşlar, kurbanlarını keserek ibadetlerini yerine getirdi.

Bazı vatandaşlar, kurban keserken kazayla ellerinden ve bacaklarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Kurbanlık hayvanları kesmek için yatırmak isterken kurbanın altında kalan bazı vatandaşların ise kol ve bacaklarında kırıklar oluştu.

Yakınları tarafından hastanelere kaldırılan 68 acemi kasabın sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Çankırı

Çankırı'da bayram namazının ardından kurban kesmeye çalışırken kendilerini yaralayan 20 vatandaş, hastanelerin acil servislerine başvurdu.

Hafif yaralı vatandaşlar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Tokat

Tokat'ta da 107 vatandaş kurbanlıklarını kesmek isterken yaralandı.

Hayvan pazarlarından büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık alan vatandaşlar, bayram namazından sonra kurban kesmeye başladı.

Bazı vatandaşlar, kurban kesimi sırasında kendilerini de yaraladı. Kentte yaralanan 107 kişi, ambulans ve özel araçlarıyla gittikleri Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Tokat Devlet Hastanesi acil servislerinde tedavi edildi.

Kastamonu

Kastamonu'da vatandaşlar bayram namazının ardından kurbanlarını keserek ibadetlerini yerine getirdi.

Bazı vatandaşlar, kurban keserken çeşitli yerlerinden yaralandı.

Kentte yaralanan 30 kişi Kastamonu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Çorum

Çorum'da kurbanlıklarını kesmeye çalışan vatandaşlar, kesim sırasında çeşitli yerlerinden yaralanarak hastanelerde tedavi edildi.

Başta Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi olmak üzere kentteki özel hastanelere 47 kişinin başvurduğu öğrenildi.

Yaralanmalar genellikle bıçakla meydana gelirken bazı vatandaşlar ise kurbanlıklardan aldıkları darbe sonucu yaralandı.

Yaralananların hayati tehlikelerinin bulunmadığı, tedavilerinin ardından taburcu edildikleri belirtildi.

Amasya

Amasya'da kurban kesimi sırasında kendisini yaralayan acemi kasaplar, hastanede yoğunluk oluşturdu.

Kurbanlıklarını kesmek isterken kendini yaralayan 65 kişi hastaneye başvurdu.

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine gelen "acemi kasaplar"ın tedavisi yapıldı.

Kurban kesimi sırasında parmağını koparan Vahdet Öztürk, bir anlık dikkatsizlikten bayramı hastanede geçirmek zorunda kaldığını söyledi.

Yıllardır kurbanını kendisi kestiğini, başına ilk defa böyle bir olay geldiğini vurgulayan Öztürk, "Kendimize çok güvendiğimiz için elimizi kestik. Bir parmağım kesik, bir parmağım koptu, geri diktiler. Benim tavsiyem bu iş şakaya gelmez kurban keserken çok dikkatli olmalı herkes" dedi.

Erzurum, Kars, Erzincan, Ağrı, Ardahan ve Iğdır'da 238 kişi, kurban keserken yaralanarak hastanelere başvurdu.

Kaynak: AA