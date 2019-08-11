Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8 Ağustos saat 2.55 sıralarında Mütevelli Çeşme Caddesi üzerinde drift yapan araç sürücüsüne "dur" ihtarında bulundu.

Polisten kaçmaya başlayan sürücü, demir dubalara çarpınca yanına giden polis ekiplerinin üzerine araç sürerek kaçmaya çalıştı. Havaya ateş eden polislerden ters yöne girerek kaçmaya çalışan şüpheli, tekrar demir dubalara çarptı. Yaya olarak kaçmaya çalışan ve yanına giden ekiplere bıçakla saldıran şüpheli etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli Sedat Ç.'nin alkollü ve ehliyetsiz araç kullandığı belirlendi.

8 bin 234 lira para cezası kesilen şüphelinin uyuşturucu ticareti, hırsızlık, silahlı kanunlara muhalefet, cinsel saldırı ve kasten yaralama suçlarından emniyette kaydı bulunduğu belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA