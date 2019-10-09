Türkiye
Kütahya'da yük treni kamyonete çarptı: 2 yaralı09 Ekim 2019 Çarşamba 09:23 - Son Güncelleme 09 Ekim 2019 Çarşamba 09:26
Kütahya'da hemzemin geçitte yük treninin çarptığı kamyonetteki iki kişi yaralandı.
[Fotoğraflar: AA]
Tavşanlı-Eskişehir seferini yapan yük treni, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte Kadir Gencer idaresindeki 34 MJZ 77 plakalı kamyonete çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü Gencer ile aynı araçta bulunan Furkan Gönültaş, 112 Acil Servis ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan Gencer'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaynak: AA