Türkiye
Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı09 Ekim 2019 Çarşamba 08:12 - Son Güncelleme 09 Ekim 2019 Çarşamba 08:23
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen operasyonda 3 uzun namlulu silah ele geçirildi. Silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 1 zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonda, silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla E.Ö. gözaltına alındı.
Söz konusu ev ve araçta yapılan aramada, 3 uzun namlulu silah ele geçirildi.
Zanlı E.Ö. "Silah ve mühimmat kaçakçılığı" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: AA
Etiketler: şanlıurfa silah kaçakçılığı Siverek