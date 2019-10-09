Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Orta ve Doğu Karadeniz Kıyıları ile Artvin çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Artvin'in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Ülke genelinde azalarak yağış alan yerlerde yer yer mevsim normalleri altına düşen hava sıcaklıklarının yarından itibaren batı kesimlerden başlayarak tüm yurtta tekrar artacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: TRT Haber