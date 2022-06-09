Haber Giriş: 9 Haziran 2022 Perşembe 13:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kütahya'da öğretmenevinde yangın: Balkondan atlayan kişi yaralandı
[Fotoğraf: İHA]
Kütahya'nın Gediz ilçesinde öğretmenevinde çıkan yangında dumandan etkilenen 5 kişi ile üçüncü kattaki balkondan atlayan kişi hastaneye kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.
Kütahya'nın Gediz ilçesinde bulunan öğretmenevindeki çay ocağında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangında paniğe kapılarak binanın 3. katındaki misafirhanenin balkonundan atlayan kişi ile dumandan etkilenen 5 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Tedavi altına alınanların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Gediz Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu söndürüldü.
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