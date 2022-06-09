İlk görev yeri olan Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de karne dağıttıktan sonra evine dönerken, dönemin Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına teröristlerce açılan ateş sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 22 yaşında şehit düşen Şenay Aybüke Yalçın için anma töreni yapıldı.

Kozluk Kaymakamı Eyyüp Güngör, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Yarbay Uğur Aslan, kurum amirleri, öğretmenler ve vatandaşların katılımıyla öğretmen Aybüke'nin şehit düştüğü Tepecik Mahallesi Şehit Şenay Aybüke Yalçın Caddesi'ne kırmızı güller bırakıldı, İlçe Müftü Vekili Sait Kızıl tarafından dua edildi.

Daha sonra şehit öğretmenin görev yaptığı Şehit Aybüke Yalçın Anadolu Lisesini ziyaret eden Güngör ve beraberindekiler, Aybüke Yalçın'ın ilk maaşıyla aldığı enstrümanların bulunduğu müzik sınıfını gezdi, Şehit Aybüke Öğretmen Köşesine kırmızı gül bıraktı.

Okulun müzik öğretmeni Batuhan Güven'in çaldığı piyano eşliğinde öğrenciler şehit öğretmenin severek söylediği Mağusa Limanı türküsünü seslendirdi.

Eyyüp Güngör, Yalçın'ın ilk göreve başladığında birçok idealinin olduğunu söyledi.

Şehit olmasına rağmen arkasında müziği seven gençler bıraktığını belirten Güngör, "Biz de bu düşünceyle öğretmenimizin anısını yaşatmak için okulumuza bir müzik atölyesi kazandırdık. Burada nice Şenay Aybüke öğretmenler yetişecek. Ona layık olacağız inşallah. Rabbim şehadetini kabul etsin" dedi.