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Türkiye
AA 28.07.2024 17:06

Kütahya'da Kurtuluş Savaşı'ndan kalma top mermisi bulundu

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde, bir çoban tarafından tarlada Kurtuluş Savaşı döneminden kaldığı değerlendirilen patlamamış top mermisi bulundu. Ekipler, 102 yıllık mermiyi güvenli alana taşıyarak imha etti.

Kütahya'da Kurtuluş Savaşı'ndan kalma top mermisi bulundu

İlçe yakınlarındaki Almalı mevkiinde arazide koyunlarını otlatan Mustafa Pekmez, yerde bir top mermisi olduğunu fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, patlamamış top mermisinin etrafını çevirerek güvenlik tedbiri aldı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Bölgeye ulaşan Olay Yeri İnceleme Şubesi'ne bağlı bomba uzmanı, patlamamış top mermisini güvenli alana taşıyarak imha etti.

Kurtuluş Savaşı döneminden kaldığı değerlendirilen top mermisinin, 102 yıllık olduğu tahmin ediliyor.

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