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Türkiye
AA 28.07.2024 16:36

2 ilde denize girmek yasaklandı

Giresun ve Sakarya'da olumsuz hava şartları nedeniyle bugün denize girilmesi yasaklandı.

2 ilde denize girmek yasaklandı

Giresun Valiliği, denize girilmesinin yasaklandığını duyurdu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Bugün rüzgarın hızlı esmesi, dalga yüksekliğinin artması beklendiğinden vatandaşlarımızın can güvenliği için ilimiz genelinde denize girilmemesi gerekmektedir." 

Sakarya

Kentin, Karadeniz'e kıyısı bulunan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde öğleden sonra yoğun dalga ve rip akıntısı etkili oldu.

Kaymakamlıklarca, elverişsiz hava ve deniz şartları nedeniyle saat 16.35 itibarıyla 3 ilçede denize girmek yasaklandı.

Sahillerde görev yapan Sakarya Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, kararın ardından ziyaretçilerin denize girmesine müsaade etmiyor.

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