Düşecek köyünde pozitif vakaların artış eğiliminde olması sebebiyle bireysel izolasyonun yeterli olmayacağı kaymakamlık tarafından duyuruldu.

Kaymakamlık köyde koronavirüs yayılım hızının düşürülmesi amacıyla 10 gün süreyle karantina uygulaması başlatıldığını vurguladı. İstisna durumlar dışında tüm vatandaşların sokağa çıkmaları yasaklandı.

Karantina bölgesindeki vatandaşların ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek ekipleri ile ilgili kurumlar tarafından karşılanacak.