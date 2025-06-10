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Türkiye
TRT Haber 10.06.2025 13:21

Kütahya'da 4,5 büyüklüğünde deprem

Kütahya'nın Simav ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kütahya'da 4,5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 13.15'te 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin yaklaşık 7,71 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

'Olumsuz bir durum bulunmamaktadır'

AFAD, Kütahya'nın Simav ilçesindeki ilişkin olumsuz bir durum olmadığını bildirdi.

Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Kütahya ilimizin Simav ilçesinde saat 13.15'te meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

Cevdet Yılmaz'dan geçmiş olsun mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kütahya'nın Simav ilçesinde meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:

"Kütahya Simav’da meydana gelen depremden etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. AFAD başta olmak üzere ilgili kurumlarımız saha tarama çalışmalarına başlamış, an itibarıyla olumsuz bir durum tespit edilmemiştir. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun."

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