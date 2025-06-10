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Türkiye
AA 10.06.2025 12:43

Tarım ve Orman Bakanlığından Baba-Çocuk Doğa Kampı

Tarım ve Orman Bakanlığı, 14-15 Haziran'da 19 şehirde Baba-Çocuk Doğa Kampı düzenleyecek.

Tarım ve Orman Bakanlığından Baba-Çocuk Doğa Kampı

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, etkinliğe ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün "2025 Aile Yılı" kapsamında özel bir etkinliğe imza attığını belirten Yumaklı, "Aile bağlarını doğada güçlendirmek, doğa sevgisini birlikte yaşamak için Babalar Günü'nde doğada buluşuyoruz. Doğayla iç içe geçecek bir hafta sonu, hayat boyu unutulmayacak anılara dönüşüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yumaklı, başvuru koşulları ve detayların Genel Müdürlüğün "@milliparklar" hesabından paylaşılacağına işaret ederek, kampın 14-15 Haziran'da 19 şehirde düzenleneceğini bildirdi.

Paylaşımda, kamp kapsamında doğa yürüyüşleri, atölye çalışmaları ve kuş gözlemlerinin yapılacağı, kamp ateşi yakılacağı bilgisine yer verildi.

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