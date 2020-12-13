Haber Giriş: 13 Aralık 2020 Pazar 03:21Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kuşadası'nda sağanak: Yollar göle döndü
[Fotoğraf: DHA]
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde şiddetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Kuvvetli yağış sebebiyle, bazı yollarda su birikintileri oluştu, suda kalan bir otomobil ile pikap çekiciyle kurtarıldı.
Kuşadası'nda sabah saatlerinde başlayan sağanak, zaman zaman etkisini artırdı.
Yağış nedeniyle Söke-Kuşadası kara yolu trafiğinde zaman zaman aksamalar oluştu. Yenidoğan Deresi'nin taşması sonucu Söke-Milas karayolu tek taraflı olarak bir süre ulaşıma kapandı.
Biriken yağmur suları nedeniyle ilçede bazı yollar göle döndü.
[Fotoğraf: DHA]
Oluşan su birikintileri nedeniyle bir otomobil ile pikap yolda kaldı. Araçlar sudan çekici yardımıyla kurtarıldı.
[Fotoğraf: DHA]
İlçe genelinde elektrik kesintilerinin yaşandığı da öğrenildi.
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