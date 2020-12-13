Kent genelinde sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında uygulama yapan polis ekipleri, 100. Yıl Mahallesi'ndeki uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri cipi durdurmak istedi.

Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan cipin sürücüsü, telsizden yapılan anons sonrası Balıklar Kayası kavşağındaki uygulama noktasında polis ekiplerince durduruldu.

Hem ihlalden hem de alkollü araç kullanmaktan ceza yazıldı

Cipten indirilen sürücü M.U, kimlik kontrolü yapıldığı sırada koşarak kaçtı. Yaklaşık 100 metre kaçan M.U, polis ekiplerince kovalamaca sonucu yakalanarak karakola götürüldü.

Cip, çekici yardımıyla kaldırıldı.

Polis, M.U'ya "dur" ihtarına uymamak, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ve alkollü araç kullanmaktan cezai işlem yaptı.