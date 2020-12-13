Haber Giriş: 13 Aralık 2020 Pazar 00:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ağrı'da soba yangını: 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Ağrı'da sobadan sıçrayan kıvılcımların neden olduğu yangında evde yalnız yaşayan 82 yaşındaki Gıyas Kahriman yaralandı. Yaralıyı, eve giren köylüler kurtardı.
İl merkezine 16 kilometre uzaklıktaki Tezeren köyünde yalnız yaşayan Kahriman, uyumadan önce sobayı yaktı.
Sobadan çıkan alevlerin sıçramasıyla evde yangın çıktı.
Evden dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Vatandaşlarca evden çıkarılan Kahriman, 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kahriman'ın vücudunun çeşitli yerlerinde üçüncü ve ikinci derece yanıkların oluştuğu öğrenildi.
Son Haberler
- 01:29
- 01:05
- 00:26
- 00:17
- 00:06
Sıradaki Haber
Aydın'da şiddetli yağış: Dere taştı, yol trafiğe kapandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz