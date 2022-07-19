Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi'ndeki bir markette dün akşam yaşandı.

Markete giden 26 yaşındaki A.K. o sırada bir kişinin elinde bulunan kurusıkı tabancayı istedi ve tabancayı şaka olsun diye kafasına dayayıp tetiği çekti. Kafasından yaralanan A.K. yere düştü.

Gencin hayati tehlikesi bulunmuyor

112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan A.K. tedavi altına alındı.

A.K.'nin kafasından hafif şekilde yaralandığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.