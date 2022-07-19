Haber Giriş: 19 Temmuz 2022 Salı 11:54Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kurusıkı tabancayla şaka yaparken kendini vurdu
Samsun'da bir markette kurusıkı tabancayı şaka olsun diye kafasına dayayıp tetiği çeken kişi kendini vurdu. Yaralanan genç hastanelik olurken, vurulma anı da güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi'ndeki bir markette dün akşam yaşandı.
Markete giden 26 yaşındaki A.K. o sırada bir kişinin elinde bulunan kurusıkı tabancayı istedi ve tabancayı şaka olsun diye kafasına dayayıp tetiği çekti. Kafasından yaralanan A.K. yere düştü.
Gencin hayati tehlikesi bulunmuyor
112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan A.K. tedavi altına alındı.
A.K.'nin kafasından hafif şekilde yaralandığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olay güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Etiketler: Samsun
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