Haber Giriş: 19 Temmuz 2022 Salı 11:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Başkentte 13 FETÖ şüphelisi yakalandı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 13 FETÖ şüphelisinin yakalandığını duyurdu.
Düzenlenen operasyonda aralarında 2 hükümlünün de bulunduğu şüpheliler saklandıkları adreste yakalandı.
Yakalama kararına ilişkin Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
“FETÖ/PDY silahlı terör örgütü kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan, aralarında ihraç edilmiş kamu görevlilerinin de bulunduğu 2’si hükümlü, 11’i şüpheli toplam 13 kişi hakkında, 19.07.2022 tarihinde yakalanmalarına yönelik arama kararı verilmiş olup şahısların tamamı, istihbarat birimlerince tespit edilen saklandıkları adreslerinde yakalanarak gözaltına alınmıştır.”
Hükümlüler ceza infaz kurumuna sevk edildi. Şüpheliler ise soruşturma işlemleri devam ediyor.
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