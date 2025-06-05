Kurban Bayramı yağışsız ve sıcak geçecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yurt genelinin bugünden itibaren, batı kesimlerden başlayarak yağışsız ve sıcak havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor.

Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, bugün batı kesimlerde, zamanla tüm yurtta artarak, bayram süresince mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Bugün, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinin, bayramın 1. günü ise Doğu Anadolu’nun doğusunun yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Bayramın 2. günü yağış beklenmezken, bayramın 3. günü Hakkari ve Van çevreleri ile Batı Akdeniz’in iç kesimlerinin, bayramın 4. günü Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun, yağışlı, diğer yerlerin parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Üç büyük ilde hava durumu

Bugün ve bayram süresince Ankara genellikle az bulutlu ve açık; Bugün 29, yarın 31, cumartesi, pazar ve pazartesi 32 derece civarında seyredecek.

İstanbul genellikle parçalı ve az bulutlu; Bugün 31, yarın 30, cumartesi ve pazar 28, pazartesi 29 derece civarında seyredecek.

İzmir genellikle az bulutlu ve açık; Bugün 35, yarın 34, cumartesi, pazar ve pazartesi 33 derece civarında seyredecek.