Haber Giriş: Kaynak: DHA
Kumrunun yuva yaptığı klimayı 2 aydır çalıştırmıyor
[Fotoğraf: DHA]
Batman'ın Gercüş ilçesinde yaşayan Aziz Doğmuş, evindeki klimasına kumru yuva kurduğu için 2 aydır klimasını çalıştırmıyor.
Gercüş ilçesine bağlı Kozlu köyünde oturan Aziz Doğmuş'un evindeki kliman motorunun fan bölümüne 2 ay önce kumru yuva yaptı.
Kumrunun klimaya yuva yapdığını fark eden Doğmuş, sıcak havaya rağmen 2 aydır klimasını çalıştırmadığını söyledi.
"Kumrular gidince klimayı çalıştıracağım"
Yuvayı farkettiğinden beri klimayı çalıştırmadığını ifade eden Doğmuş, "Yuvasının bozulmaması için sıcak havaya rağmen 2 aydır klimamı çalıştırmıyorum. Kumru, yavrularıyla birlikte uçtuktan sonra klimayı açacağım" dedi.
Etiketler: kumru yuvası Kumru yavrusu klimaya yuva yapan kumruSon Güncelleme: 9 Temmuz 2020 Perşembe 18:22
Son Haberler
- 19:19
- 19:06
- 18:57
- 18:47
- 19:18
Sıradaki Haber
Türkiye'nin en yüksek köprüsü cumartesi açılıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz