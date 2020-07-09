Gercüş ilçesine bağlı Kozlu köyünde oturan Aziz Doğmuş'un evindeki kliman motorunun fan bölümüne 2 ay önce kumru yuva yaptı.

Kumrunun klimaya yuva yapdığını fark eden Doğmuş, sıcak havaya rağmen 2 aydır klimasını çalıştırmadığını söyledi.

"Kumrular gidince klimayı çalıştıracağım"

Yuvayı farkettiğinden beri klimayı çalıştırmadığını ifade eden Doğmuş, "Yuvasının bozulmaması için sıcak havaya rağmen 2 aydır klimamı çalıştırmıyorum. Kumru, yavrularıyla birlikte uçtuktan sonra klimayı açacağım" dedi.