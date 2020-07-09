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Tokat'ta FETÖ soruşturması: 15 gözaltı kararı
[Fotoğraf: AA]
Tokat'ta yürütülen FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün Tokat yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine jandarma ekipleri, 2'si muvazzaf asker 15 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Etiketler: PDY gözaltı kararı FETÖ operasyonu fetöSon Güncelleme: 9 Temmuz 2020 Perşembe 17:41
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