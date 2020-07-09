Haber Giriş: Kaynak: AA
Hatay'da 2 bin 660 litre sahte içki ele geçirildi
Hatay'ın Arsuz ilçesinde 2 bin 660 litre sahte içki ele geçirildi.
İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karaağaç Mahallesi'nde sahte içki satıldığı ihbarı üzerine 2 eve operasyon düzenledi.
Söz konusu adreslerde 2 bin 660 litre sahte içki bulundu, H.K. ve A.K. gözaltına alındı.
Etiketler: hatay arsuz sahte içki karaağaç mahallesiSon Güncelleme: 9 Temmuz 2020 Perşembe 17:19
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