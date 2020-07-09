Nevşehir Jandarma At Köpek Eğitim Merkezinden (JAKEM) gönderilen atlı tim, Manavgat'ta göreve başladı.

"Başak", "Polat" ve "Zambak" adlı 3 atla göreve başlayan atlı jandarma ekibi, Titreyengöl bölgesi ve Boğaz mevkiindeki sahillerde devriye attı.

[Fotoğraf: AA]

Devriye görevi esnasında vatandaşlar ve tatile gelen turistler, atlara ilgi gösterdi ve fotoğraf çektirdi.

[Fotoğraf: AA]

Atlı ekip güvenliği sağlayacak

Atlı jandarma ekibi, yaz sezonu boyunca jandarma sorumluluk alanında görevlilerin araçla girmesi mümkün olmayan sahil, piknik ve mesire alanlarında, yerli ve yabancı turistlerin can ve mal güvenliği için görev yapacak.

[Fotoğraf: AA]

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığında oluşturulan geçici at merkezinde kalan atlı jandarmalar, sezon boyunca Side Antik Kenti, Kumköy, Titreyengöl, Çolaklı, Evrenseki Sorgun Çamlığı, Apollon Tapınağı, Side Büyük Plaj ve tarihi ören yeri için de devriye gezecek.

[Fotoğraf: AA]