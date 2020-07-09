Sarayköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne müracaatta bulunan kaporta ustası Demir, Turan Mahallesi'ndeki evinde beslediği kazlarından 40'ının, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sarayköy İlçe Başkanı Mehmet Salih Konya tarafından pamuk ve yonca ekili tarlasına girdiği gerekçesiyle telef edildiğini öne sürdü.

Hayvanlarından 5'ini yaralı halde bulduğunu belirten Demir, Konya'dan şikayetçi oldu.

Polis, şikayet üzerine Konya'nın da ifadesine başvurdu. Demir, beslediği kazların kümesten çıkarak Mehmet Salih Konya'nın tarlasına girdiğini söyledi.

Birbirlerinden şikayetçi oldular

Konya'nın iş yerine gelerek "Kazlarını vurdum, etleri soğumadan tarladan al" dediğini öne süren Demir, kendisinden şikayetçi olduğunu ifade etti.

Hakkındaki iddiaların asılsız olduğunu belirten Konya ise olaya adının karışması nedeniyle kendisinin de Demir'den şikayetçi olduğunu kaydetti.