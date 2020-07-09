Haber Giriş: Kaynak: İHA
Gaziantep'te koronavirüs hastası hastaneden kaçtı
[Fotoğraf: İHA]
Gaziantep’te hastaneden kaçan koronavirüs hastası yaşlı adam ekipleri alarma geçirdi. Kaçan adamı, kızı bularak polise teslim etti, ardından yaşlı adam hastaneye geri götürüldü.
Şahinbey ilçesinde yeni tip koronavirüs (COVID-19) testi pozitif çıkan yaşlı adam tedavi gördüğü hastaneden kaçtı.
Yaşlı adamın kaçması üzerine sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri alarma geçti.
Her yerde aranan hasta, kızı tarafından bulunarak 25 Aralık Polis Merkezine götürüldü.
Hasta, polis merkezi önüne çağrılan özel donanımlı sağlık ekipleri tarafından alınarak hastaneye geri götürüldü.
Etiketler: Gaziantep koronavirüs koronavirüs hastasıSon Güncelleme: 9 Temmuz 2020 Perşembe 16:17
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