Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı 15:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kumluca kıyılarında denizin rengi değişti
[Fotograf: AA]
Antalya'nın Kumluca ilçesinde dün yaşanan sel felaketinin ardından denizin rengi, çamurlu suların etkisiyle kıyıda kahverengiye döndü.
İlçe merkezinde selin ardından derelerin taşıdığı çamur, denizin turkuaz rengini değiştirdi.
Çamurlu su, Kumluca ve Finike kıyılarında denizin yüzeyini kapladı.
Yağmurun ardından kıyıdan yaklaşık 300 metre açığa kadar denizin rengi kahverengiye döndü.
Bölgedeki renk değişimi AA ekibi tarafından dron ile görüntülendi.
İlçe merkezinde şiddetli yağışın getirdiği selin hasar tespit çalışmaları da sürüyor.
Sıradaki Haber
Genç kızı tehdit edip istismarda bulunduğu ileri sürülen zanlı yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz