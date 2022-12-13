Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı 15:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Genç kızı tehdit edip istismarda bulunduğu ileri sürülen zanlı yakalandı
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki genç kızı kesici aletle tehdit edip cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen zanlı gözaltına alındı.
Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8 Aralık'ta Seyrantepe Mahallesi'ndeki bir binanın asansöründe bir genç kızı kesici aletle tehdit ederek cinsel istismarda bulunan zanlının yakalanması amacıyla Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.
Ekiplerce yapılan çalışmada, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen A.K. yakalandı.
Çeşitli suçlardan kaydı bulunan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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