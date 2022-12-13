Kars'ta zaman zaman yoğunluğunu arttıran kar sürücüleri olumsuz etkiledi. Yağışın ardından oluşan buzlanma nedeniyle Kars-Iğdır ve Kars-Ardahan kara yolunda tır sürücüleri zor anlar yaşadı.

Kars-Iğdır kara yolunda Ölçülü köyü mevkiinde iki tır yolda kaldı. Bölgeye gelen polis ekipleri, güvenlik önleminin ardından diğer araçların geçişini sağladı. Yolda kalan tırlar da polislerin yardımıyla kurtarıldı.

Buzlanma nedeniyle Digor Kavşağı'nda kalan bir tır da iş makinesi yardımıyla kurtarıldı.

Kavşakta kalan tır sürücüsü İslam Elçi, ışıklarda önündeki otomobile vurmamak için frene bastığını, daha sonra da makas yaparak yolda kaldığını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Tır kazaları meydana geldi

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde ise buzlu yolda kayan tır, elektrik direğine çarparak durabildi.

Sürücüsü belirlenemeyen otomobil yüklü tır, Erzurum-Göle kara yolunun Değirmenlidere Mahallesi'nde elektrik direğine çarptı.

Yaralanmanın olmadığı kaza sonrası elektrik tellerinin kopması nedeniyle mahallenin bir bölümü elektriksiz kaldı.

Ardahan-Şavşat kara yolunda ise kayan iki tır, karayollarının iş makineleri yardımıyla kurtarıldı.

[Fotoğraf: AA]