Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Mehmet Latif Gültekin, sel olayının yaşandığı Finike ve Kumluca başta olmak üzere Antalya'nın doğu ve batı ilçelerinde yağışlı havanın etkisini sürdüreceğini söyledi.

Bugün akşam saatlerinden itibaren Kaş, Finike, Kumluca ve Kemer'de "sarı" kodlu yağış, doğu bölgesindeki Manavgat, Serik ve İbradı ilçelerinde de yarın için "turuncu" kodlu kuvvetli yağış beklendiğini belirten Gültekin şu tahminde bulundu:

"Merkez ile batı ilçelerde metrekareye 20 ila 50 kilogram, doğu ilçelerinde ise metrekareye 50 ila 100 kilogram arasında yağış düşmesi bekleniyor. Ayrıca doğu ilçelerinde yağışlarla yer yer fırtınaya dönüşebilecek kuvvetli rüzgar da görülecek."

Yağışlı hava kenti ne zaman terk edecek?

Turuncu kodlu uyarının ciddiye alınması gerektiğini ifade eden Gültekin, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Kuvvetli yağışların yarın akşamdan itibaren etkisini kaybedeceğini ve perşembe ile cuma günü hafif şekilde devam edeceğini dile getiren Gültekin, yağışlı havanın cuma akşamından itibaren kenti terk edeceğini söyledi.

[Meteoroloji haritası/13 Aralık]

Gültekin, gelecek hafta ise kentte açık az bulutlu havanın hakim olacağını sözlerine ekledi.

Fırtına uyarısı da yapıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Akdeniz'de (Antalya Körfezi) rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerden etkisini artırarak 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği, etkisini de öğlen saatlerinde kaybedeceği tahmin ediliyor.

Doğu Akdeniz'de ise rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın aynı gün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

[Fotoğraf: AA]

Turuncu kodlu uyarı nedir?

Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.

[Meteoroloji haritası/14 Aralık]

Sarı kodlu uyarı nedir?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.