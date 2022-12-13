Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı 12:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eski HDP Adıyaman İl Başkanı'na 6 yıl 10 ay hapis cezası
[Fotograf: AA]
Eski HDP Adıyaman İl Başkanı Mehmet Varol "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.
2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, tutuklu sanık Mehmet Varol cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanığın avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.
Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık beraatini istedi.
Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verdiği Varol'un tutukluluk halinin devamına hükmetti.
Adıyaman'da 17 Mayıs'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan Mehmet Varol tutuklanmış, Varol'un 2009-2013 yıllarında HDP Adıyaman İl Başkanlığı yaptığı öğrenilmişti.
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