Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı 12:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Turistik Doğu Ekspresi yeni sezon seferlerine başladı
[Fotograf: AA]
Turistik Doğu Ekspresi sezonun ilk seferine başladı. Dün Kars'tan yola çıkan tren, yaklaşık 18 saatlik yolculuğun ardından Erzincan'a ulaştı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü Turistik Doğu Ekspresi, 2022-2023 dönemi ilk seferi kapsamında, dün 15.55'te Kars'a gitmek üzere tarihi Ankara Garı'ndan yola çıktı.
Yaklaşık 18 saatlik yolcuğun ardından 10.35'te Erzincan Tren Garı'na ulaşan "Turistik Doğu Ekspresi" yolcuları, 3 saatlik molanın ardından 13.30'da Erzurum'a hareket edecek.
[Fotoğraf: AA]
Molada yolcular, kentin tarihi ve turistik alanlarından gezinti yapacak.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Erzincan
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