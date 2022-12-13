Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı 13:24Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Balkona tırmandı, eşofmanı çalıp kaçtı
İstanbul Pendik’te bir kişi, binanın birinci katındaki evin penceresine tırmanarak asılı halde bulunan eşofmanı çaldı. Hırsızlık şüphelileri olay yerinden uzaklaşırken o anlar güvenlik kamerasına da yansıdı.
İddiaya göre, bir binanın önüne gelen şüphelilerden biri, çevrede kimsenin olmadığı esnada binanın birinci katındaki eşofmanı çalmak için pencereye tırmandı.
İlk seferde eşofmanı alamayan şüpheli, ikinci kez aynı adrese geldiğinde pencereye tırmanarak girişin üst katındaki asılı halde bulunan eşofmanı çaldı, diğer süpheli de çevreyi gözetledi. Şahıslar, eşofmanı çalmasının ardından olay yerinden uzaklaştı.
Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.
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