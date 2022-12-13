İddiaya göre, bir binanın önüne gelen şüphelilerden biri, çevrede kimsenin olmadığı esnada binanın birinci katındaki eşofmanı çalmak için pencereye tırmandı.

İlk seferde eşofmanı alamayan şüpheli, ikinci kez aynı adrese geldiğinde pencereye tırmanarak girişin üst katındaki asılı halde bulunan eşofmanı çaldı, diğer süpheli de çevreyi gözetledi. Şahıslar, eşofmanı çalmasının ardından olay yerinden uzaklaştı.

Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.