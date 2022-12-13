İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, kentte şüphe üzerine bir kamyonu durdurdu.

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla araçta yapılan aramada gümrük kaçağı 3 milyon 700 bin sigara bulundu.

Ekiplerin gözaltına aldığı S.Ç. ile F.Ç. hakkında adli işlem başlatıldı.