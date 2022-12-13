Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı 13:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da gümrük kaçağı 3 milyon 700 bin sigara ele geçirildi
Afyonkarahisar'da kaçakçılığa geçit verilmiyor. Ekiplerin düzenlediği operasyonda, bir kamyonda makarona doldurulmuş 3 milyon 700 bin kaçak sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, kentte şüphe üzerine bir kamyonu durdurdu.
Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla araçta yapılan aramada gümrük kaçağı 3 milyon 700 bin sigara bulundu.
Ekiplerin gözaltına aldığı S.Ç. ile F.Ç. hakkında adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Afyonkarahisar Makaron Kaçakçılık
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