Muğla'nın Datça merkeze 25 kilometre mesafede eylül ayının 3'üncü haftasından itibaren taşların arasında kum zambakları çiçeklendi.

Her yıl olduğu gibi doğaseverler kum zambaklarını, 2 kilometre uzunluğundaki Palamutbükü sahilinin 50 metrelik bölümünde, etrafını taşlarla çevirerek korumaya aldı.

Kum zambakları, Dünya Doğa Koruma Birliği tarafından koruma altına alınan bitki türleri arasında yer alıyor.

Neslinin tükenme tehlikesi olan kum zambaklarını koparanlara ise 80 bin 465 lira ceza kesiliyor.

Dünya genelinde koruma altında

Muğla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Datça Şefi Mustafa Kamil Uslu, kum zambaklarının nesli tehlike altında olan ve uluslararası sözleşmelerde korunan türler arasında yer aldığını söyledi.

Kum zambaklarının kritik seviyedeki türler arasında gösterildiğine dikkat çeken Uslu, "Kum zambakları bizim çok özel türlerden biridir. Sadece ülkemizde değil dünya ölçeğinde koruma altında olan türler arasında yer alıyor" dedi.

Kum zambaklarını yerinden sökenlere 'biyolojik çeşitliliği tahrip etmek' suçundan 80 bin 465 lira idari para cezası kesildiğini belirten Uslu, benzer olaylarla karşılaşılması halinde doğa koruma ve milli parklar şube müdürlüklerine bilgi verilmesini istedi.

[Fotoğraf: DHA]

"4 aydır yağmur yağmıyor"

Datça'da tatil amacıyla bulunan Dalyan Turizm ve Otelcilik Meslek Lisesi mezunu Kaan Kadir Ertuğrul, Palamutbükü sahiline ilk kez geldiğini belirterek, "Endemik bitki türlerinden olan kum zambaklarını burada görünce çok mutlu oldum. Kum zambaklarının nesli tükenme tehlikesi altında bulunuyor. Bu bölgede tam 4 aydır yağmur yağmıyor. Kuraklık tehdidi nedeniyle sıkıntılı bir durum yaşanmasına rağmen kum zambaklarının görüldüğü bölgeler giderek azalıyor. Herkesten ricam; kum zambaklarını lütfen koparmayın, üzerlerine basmayın. Çocuklarımıza anlatarak onları eğitelim ki kum zambakları bilinçsiz bir şekilde yok edilmesin" diye konuştu.

"33 yaşında ilk kez bu çiçeği görme fırsatım oldu"

Datça'da tatilini geçirenlerden evli ve 1 çocuk babası Orçun Çakır ise İstanbul'da yaşadığını belirterek, "Kum zambaklarını hayatımda ilk kez görüyorum. Plajda güneşlenirken, çevre gönüllülerinin kum zambaklarının etrafını taşla çevirip korumaya çalıştıklarını görünce onlara katıldım. Kendimi çok şanslı hissediyorum. 33 yaşında ilk kez bu çiçeği görme fırsatım oldu. Ancak maalesef gelecek nesillerin bu çiçeği görme fırsatları olmayacak. Belki de sadece internetten fotoğraflarını görebilecekler" dedi.