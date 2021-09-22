Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, kaçak avcılıkla mücadeleyi sürdürürken bir yandan da nesli tükenmek üzere olan hayvanları kayıt altına almaya devam ediyor.

Genelde kurt, domuz, tilki, tavşan, yaban keçisi gibi hayvanları paylaşan ekipler, bu sefer Anadolu yer sincabının diğer adıyla Anadolu gelengilerinin görüntülerini sosyal medyadan yayınladı.

Anadolu yer sincapları

Islık çalar gibi ses çıkaran gelengiler, iklim koşullarına bağlı olarak şubat sonu ile mart ayının ilk haftasında kış uykusundan uyanırlar. Senenin yarısını kış uykusunda geçiren bu türün ömrü ise 5-10 sene.

Anadolu yer sincapları çoğunlukla Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Trakya'da ortaya çıkıyor.

Step ve kısa otlu yerleri tercih eden gelengiler dağlık arazide de yaşayabiliyor.