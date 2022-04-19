Haber Giriş: 19 Nisan 2022 Salı 14:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kum çektikleri derede su seviyesi yükselince mahsur kaldılar
[Fotoğraf: DHA]
Ağrı'da at arabasıyla kum almak için giden 3 kişi, derede suyun yükselmesiyle mahsur kaldı. Yardım isteyen 3 kişi, itfaiye ekiplerinin desteğiyle kurtarıldı.
Kentte at arabacılığı yapan 3 kişi, kum almak için Fatih Mahallesi'nde bulunan Taşlıçay Deresi'ne gitti.
Karların erimesi nedeniyle su seviyesinin yükseldiği derede bir süre sonra at ve araba suya kapıldı. Burada bulunan 3 kişi de köprü altındaki demirlere çıktıktan sonra telefonla aradıkları ekiplerden yardım istedi.
[Fotoğraf: DHA]
Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin desteğiyle, mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı.
Suya kapılan atın da telef olduğu öğrenildi.
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