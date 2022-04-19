Bilecik'in Söğüt ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucu belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda şüpheliler H.U., İ.T., M.Ç. ve O.T.'nin bulunduğu evlerde ve araçlarda yapılan aramalarda 3 adet tabanca, 3 adet şarjör, 2 adet av tüfeği ve 60 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.