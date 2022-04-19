Haber Giriş: 19 Nisan 2022 Salı 14:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bilecik'te kaçakçılık operasyonu: 4 gözaltı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Bilecik'in Söğüt ilçesinde silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.
Bilecik'in Söğüt ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucu belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda şüpheliler H.U., İ.T., M.Ç. ve O.T.'nin bulunduğu evlerde ve araçlarda yapılan aramalarda 3 adet tabanca, 3 adet şarjör, 2 adet av tüfeği ve 60 adet tabanca fişeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Bireysel Silahlanma Silah Kaçakçılığı Kaçakçılık Bilecik
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