Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalında yavru ayıyı fark edenler durumu yetkililere bildirdi.

Ekipler tarafından bitkin helde bulunan ayı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı.

Biberonla beslediler

Biberonla beslendikten sonra sağlık kontrolünden geçirilen ayının durumunun iyi olduğu anlaşıldı.

Bir süre burada bakılan ayı, daha sonra Van Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezine gönderildi.