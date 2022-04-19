Haber Giriş: 19 Nisan 2022 Salı 15:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bitkin halde buldukları yavru ayıyı biberonla beslediler
[Fotoğraf: AA]
Hakkari'de bitkin halde bulunan yavru ayı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı. Biberonla beslenen ayının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalında yavru ayıyı fark edenler durumu yetkililere bildirdi.
Ekipler tarafından bitkin helde bulunan ayı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı.
Biberonla beslediler
Biberonla beslendikten sonra sağlık kontrolünden geçirilen ayının durumunun iyi olduğu anlaşıldı.
Bir süre burada bakılan ayı, daha sonra Van Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezine gönderildi.
Etiketler: Milli Parklar
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