Muğla'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, suç işlemek amacıyla örgüt kurarak nitelikli dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Muğla merkezli İstanbul, Ankara, Eskişehir, Yalova ve Kastamonu'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler 9 kişiyi gözaltına aldı.

Zanlılardan A.Ş. ve H.Ş. tutuklandı. 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.