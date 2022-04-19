Haber Giriş: 19 Nisan 2022 Salı 14:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla merkezli 6 ilde dolandırıcılık operasyonu
[Fotoğraf: Getty]
Muğla merkezli düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda, yakalanan 9 zanlıdan 2'si tutuklandı.
Muğla'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, suç işlemek amacıyla örgüt kurarak nitelikli dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şahısları yakalamak için çalışma başlattı.
Muğla merkezli İstanbul, Ankara, Eskişehir, Yalova ve Kastamonu'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler 9 kişiyi gözaltına aldı.
Zanlılardan A.Ş. ve H.Ş. tutuklandı. 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Muğla Dolandırıcılık
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