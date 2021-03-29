Karamürsel ilçesinde kaçak kazı yapan definecilerin kurduğu sistem maden ocaklarını aratmadı.

Defineciler, kazı yapmayı planladıkları ormanlık alana önce bir kulübe inşa etti.

Böylece izinsiz kazıyı kimse fark etmeyecekti. Yaptıkları kulübenin içinde çukur açıp kazıya başladılar. Çıkardıkları toprağı da binanın içine yığdılar.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tepeköy Mahallesi’nde ormanlık alanda kulübe içerisinde izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Yapılan incelemelerin ardından kulübeye baskın yapan polis, kulübe içerisinde kurdukları vinç ile kuyu içerisine giren ve dedektör ile altın arayan 4 kişiyi suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin açtıkları çukurun üzerine kalaslarla iskele kurduğu, motorlu makara düzeneği de asansör sistemi oluşturdukları belirlendi.