Haber Giriş: 29 Mart 2021 Pazartesi 07:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kış lastiği zorunluluğu 1 Nisan'da sona eriyor
[Fotoğraf: AA]
Zorunlu kış lastiği uygulaması, 1 Nisan itibarıyla sona erecek. 1 Aralık 2020'de başlayan, yük veya yolcu taşıyan ticari araçların kış lastiği takma zorunluluğu kalkacak.
Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda zorunlu olan kış lastiği uygulaması sona eriyor.
Uygulama 1 Aralık 2020'den itibaren başladı.
Kurala uymayan araç sürücülerine 885 lira ceza kesildi.
1 Nisan'da sona eriyor
Ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Nisan Perşembe günü sona erecek.
Bu tarihten sonra kış lastiği takmayan ticari araçlara cezai işlem uygulanmayacak.
Etiketler: Kış Lastiği
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