Haber Giriş: 29 Mart 2021 Pazartesi 02:43Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.26'da Girit Adası'nın güney batısı açıklarında 4,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Deniz yüzeyinin 4,95 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Muğla'nın Marmaris ilçesine yaklaşık 79 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
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