Haber Giriş: 29 Mart 2021 Pazartesi 03:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kamyonet uçuruma devrildi: 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde, kamyonetin uçuruma devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Üzümlü Mahallesi Ahmet Öldüğü Yaylası yolunda, E.A'nın kullandığı kamyonet, uçuruma devrildi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Eşşe Yılmaz ile Y.A, E.A, R.A. ve H.A. itfaiye ekiplerince kamyonetten çıkarıldı.
Ambulansla ilçedeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Eşşe Yılmaz, yaşamını yitirdi.
Etiketler: Antalya Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem
Yükleniyor lütfen bekleyiniz