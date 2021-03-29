Üzümlü Mahallesi Ahmet Öldüğü Yaylası yolunda, E.A'nın kullandığı kamyonet, uçuruma devrildi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Eşşe Yılmaz ile Y.A, E.A, R.A. ve H.A. itfaiye ekiplerince kamyonetten çıkarıldı.

Ambulansla ilçedeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Eşşe Yılmaz, yaşamını yitirdi.