Küçükçekmece'de silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti

Olay, dün akşam saatlerinde Küçükçekmece Yeşilova Mahallesi’nde yaşandı.

Evine giden Salih Beytullah Köse isimli genç, kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan, 20 yaşındaki Köse’ye 5 el ateş etti.

Vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralanan genç, yere yığıldı. Saldırgan ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından, ağır yaralanan genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Polis ekipleri ise olay yerindeki incelemenin ardından şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.