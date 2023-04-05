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Türkiye
İHA 05.04.2023 15:37

Küçükçekmece'de silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti

Küçükçekmece’de kimliği belirsiz bir şahıs tarafından silahlı saldırıya uğrayan 20 yaşındaki bir genç hayatını kaybetti. Polis, olay yerinden kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Küçükçekmece'de silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti
[Fotograf: İHA]

Olay, dün akşam saatlerinde Küçükçekmece Yeşilova Mahallesi’nde yaşandı.

Evine giden Salih Beytullah Köse isimli genç, kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan, 20 yaşındaki Köse’ye 5 el ateş etti.

Vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralanan genç, yere yığıldı. Saldırgan ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından, ağır yaralanan genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Polis ekipleri ise olay yerindeki incelemenin ardından şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. 

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