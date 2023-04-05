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Türkiye
AA 05.04.2023 14:24

Depremzede fırıncı, hasar gören iş yerinden çıkardığı makinelerle çalışmayı sürdürüyor

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde fırıncılık yapan ve depremde iş yeri ağır hasar gören Atilla Eğilmez, dükkanından çıkardığı makinelerle üretime devam ediyor.

Depremzede fırıncı, hasar gören iş yerinden çıkardığı makinelerle çalışmayı sürdürüyor
[Fotograf: AA]

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin yıkıma neden olduğu Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Polat Mahallesi'nde yaşayan fırıncı Atilla Eğilmez'in iş yeri de ağır hasar aldı.

Eğilmez, kullanılamayacak duruma gelen iş yerinden çıkardığı makineleri çadıra yerleştirdi.

Zor şartlarda ekmek üretmeye devam eden Eğilmez, iş yerlerinin ikinci depremde kullanılamayacak hale geldiğini söyledi.

Deprem anında fırında 10 kişinin ekmek sırası beklediğini anlatan Eğilmez, şöyle devam etti:

"Bütün müşteriler dışarı çıktı, en son ben kaldım. Ben de kendimi dışarı attım. Kaçmasam fırın üstüme düşerdi. İş yerim deprem sonrası kullanılamaz hale geldi.  Bu bir deprem değil, felaketti. AFAD çadırının içinde hamur yoğurup çadırımızın karşısında bulunan fırın makinemizi çalıştırıp ekmeği bu zorlu şartlarda çıkarıyoruz. Bu şekilde vatandaşlarımızın ekmek ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz."

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