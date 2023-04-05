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Türkiye
İHA 05.04.2023 13:30

Süphan Dağı'nda mercek bulutu oluştu

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinden görülen ve yaklaşık 45 dakika bozulmadan kalan mercek bulutu vatandaşların ilgisini çekti.

Süphan Dağı'nda mercek bulutu oluştu

İlçede bulunan ve Türkiye’nin üçüncü büyük dağı olan Süphan Dağı üzerinde iftar saatine yakın bir zamanda gökyüzünde mercek bulutu belirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, mercek bulutları, engebelerden kaynaklanan rüzgar dalgalanmalarının bir sonucu olarak oluşuyor ve engebenin kuytu tarafında aşağı doğru hareketli türbülansın olduğunu gösteriyor.

Süphan Dağı'nda mercek bulutu oluştu

Orografik bir olayın sonucu olan ve UFO'ya benzeyen bulutun, fön rüzgarlarının bulunduğu her türlü coğrafi alanda görülme ihtimali yüksek olduğu biliniyor.

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