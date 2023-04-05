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Türkiye
İHA 05.04.2023 15:04

Tarihi Koyunbaba Türbesi restore edilecek

Osmanlı padişahlarından 2. Beyazıt tarafından 1469 yılında yaptırılan Çorum'un Osmancık ilçesindeki Koyunbaba Türbesi restore edilecek.

Tarihi Koyunbaba Türbesi restore edilecek
[Fotograf: İHA]

Çorum Valiliği Koyunbaba Türbesi’nin restorasyon ihalesinin 28 Mart’ta İl Özel İdaresi tarafından 3 milyon 552 bin 850 TL bedel ile yapıldığını söyledi.

Valilik nisan ayı içerisinde yapılacak yer tesliminin ardından çalışmalara başlanacağını açıkladı:

"Yıpranmış malzemeler aslına uygun şekilde restore edilecek. Bozulan ve yıkılan yerler özgün malzemesiyle birlikte yenilenecektir. Ayrıca türbe avlusu içerisinde çevre düzenlemesi çalışması yapılarak şadırvan, kamelya gibi yapılar yapılacak ve bitkisel düzenlemeler yer alacaktır. Restorasyon çalışmalarının 2024 yılı Şubat ayında bitirilmesi planlanıyor.Osmancık ilçemize hayırlı olsun."

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